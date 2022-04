Gobierno confirma intromisión de 'hackers' en Ministerio de Trabajo y Fodesaf

Jorge Mora, director de Gobernanza Digital del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicación (Micitt), confirmó, este jueves, que hubo una intromisión de hackers en los sistemas del Ministerio de Trabajo y del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).



Sin embargo, asegura que su equipo técnico se adelantó antes de que lograran divulgar la información.

Mora reveló este ataque informático durante el programa Hablando Claro de Vilma Ibarra en Radio Columbia.

Explicó que el ataque fue silencioso porque no bajaron el sistema, sino que ingresaron a la institución, tecnológicamente, se quedaron "escondidos" y extrajeron la información.

“Estos ciberdelincuentes estuvieron dentro de los sistemas desde hace semanas o hasta meses. Lo que hacen es cifrar la información para tener dos motivos de extorsión: si no me pagan, voy a dejar la información cifrada para que no se pueda usar nunca, lo cual es muy grave; y la otra es que si no quieren que se haga pública piden pagar el rescate que solicitan”, comentó Mora.