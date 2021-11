Gobierno cambia reglas y solo clubes que pidan código QR podrán recibir un 25% de afición

A pocas horas del retorno de los aficionados a los estadios de la Primera División, tras poco más de año y cinco meses de ausencia, la alegría puede quedar a medias tras una directriz del Gobierno.

Este jueves por la noche, el Gobierno anunció que los comercios y actividades masivas que “voluntariamente” soliciten a sus clientes el código QR de vacunación contra COVID-19 podrán ampliar sus aforos.

Sin embargo, para sorpresa de la Unafut y los clubes de la Primera División, el Ministerio del Deporte les comunicó que solo los clubes que pidan código QR podrán recibir el 25% de su aforo tal y como estaba autorizado. Los que no lo hagan y solo pidan carnet de vacunación o EDUS para corroborar esta información, limitarán su público a un 15%.

Claramente la noticia no cayó nada bien en el ámbito del fútbol nacional, más que llega a muy pocas horas del arranque de la fecha 20 del Torneo de Apertura 2021 y que abrirán Pérez Zeledón ante Cartaginés este viernes a las 7 p. m.

El presidente de Unafut, Julián Solano, criticó la decisión pues ya los clubes vendieron los boletos para aforo del 25%, por lo que reducirlo significaría todo un problema.

“Esto lo consideramos poco serio a pocas horas de empezar la jornada 20 y ya los clubes implementaron los aspectos logísticos de lo que se nos había aprobado previamente”, mencionó Solano.

Además, el jerarca de la Unión Nacional de Clubes fue más allá y asegura que esta norma violenta un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo que impedía exigir este código en cualquier actividad comercial y recreativa.

“Consideramos que esto violenta el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo que dejó claro que ninguna actividad pública puede pedir el código QR para cualquier actividad comercial y recreativa, así que estaremos pidiendo urgente una revisión de esta medida, pues para los clubes implica andar corriendo para resolver una situación de última hora, es muy difícil que se pueda implementar.

“Además, nos estamos comunicando con el Tribunal Contencioso Administrativo a través de una coadyuvancia respecto a la medida que ya se había implementado”, añadió Solano.

Según el nuevo anuncio del Gobierno, del 18 de noviembre y hasta el 1° de diciembre estas serían las reglas para actividades deportivas y culturales.

Con código QR: 25% de aforo.

Sin código QR: 15% de aforo con distanciamiento de 1.8 metros y burbujas sociales.

Del 1° de diciembre y hasta el 7 de enero estas serían las reglas.

Actividades deportivas, culturales, académicas y empresariales con permiso sanitario de funcionamiento o autorización sanitaria:

Con código QR: 40% de aforo.

Sin código QR: 20% de aforo con distanciamiento de 1.8 metros y burbujas sociales.

La jornada 20 contará con los duelos entre Pérez Zeledón vs. Cartaginés en el Estadio Municipal Pérez Zeledón, San Carlos vs. Santos en el Carlos Ugalde, Saprissa vs. Sporting FC en el Ricardo Saprissa, Grecia vs. Guadalupe FC en el Estadio Allen Riggioni, Jicaral vs. Alajuelense en el Cívico Jicaraleño y Herediano vs. Guanacasteca en el Colleya Fonseca.