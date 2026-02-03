Gobierno aprobó baja en compromiso de empleo a Amazon en Costa Rica

El Gobierno de la República autorizó a la transnacional Amazon disminuir sus compromisos mínimos de inversión y empleo en Costa Rica, donde es beneficiaria del Régimen de Zonas Francas.

La decisión consta en el acuerdo ejecutivo 0005-2026 del 5 de enero pasado, el cual fue dado a conocer por el diario La Nación y fue posteriormente confirmado a Teletica.com por la oficina de prensa del Ministerio de Comercio Exterior (Comex).

En su respuesta a este medio, la cartera indicó que la gigante del comercio electrónico presentó una solicitud formal de reducción de sus compromisos, a partir de los procesos de reorganización y de ajustes globales que atraviesa la compañía a nivel mundial.

Según argumentó la multinacional estadounidense, tales situaciones afectan su capacidad de mantener los compromisos adquiridos con Costa Rica como vigentes.

La gestión fue presentada ante la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), que estudió y recomendó al titular del ramo, Manuel Tovar, acoger el pedido de Amazon.

Fue entonces cuando el Poder Ejecutivo autorizó el cambio.

Valga recordar que toda beneficiaria del Régimen de Zonas Francas debe asumir compromisos mínimos de empleo e inversión a fin de que el Gobierno autorice sus operaciones.

La normativa que regula las compañías que funcionan en ese sistema contemplan, a su vez, ajustes en lo pactado, siempre que esas variaciones estén validamente justificadas y debidamente fundamentadas.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior, la información que la empresa aportó a la Promotora permite confirmar que la reorganización y los ajustes globales de Amazon responden a dinámicas de negocio propias de su sector y al contexto mundial.

La cartera defendió que ese tipo de gestiones se evalúan caso por caso, con rigor técnico y en salvaguarda de la promoción de inversión, empleo de calidad y permanencia de operaciones en el país.

Este medio solicitó que se le detallaran las cifras mínimas originales y ajustadas de empleados, a fin de conocer la magnitud del cambio; sin embargo, ese punto en particular fue omitido por el departamento de comunicaciones.

También se procuró conocer la cantidad de despidos realizados en Costa Rica a través de la oficina de prensa de Amazon, pero esta tampoco respondió a las consultas remitidas.

Entretanto, se tiene en trámite una solicitud adicional ante el departamento de comunicaciones de la Promotora de Comercio Exterior, sin que al cierre de esta publicación se haya recibido respuesta alguna.

Cambio de rumbo

Amazon anunció el miércoles anterior un recorte de 16.000 puestos de trabajo alrededor del mundo, en momentos en que reduce gastos y reorienta sus inversiones para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

﻿La decisión de la empresa, que primero se filtró en medios estadounidenses, fue comunicada oficialmente hasta el 28 de enero anterior, cuando empezaron los ceses.

"Estamos trabajando (...) para apoyar a todas las personas cuyo puesto se vea afectado", dijo la vicepresidenta encargada de Recursos Humanos y Tecnología, Beth Galetti, en el mensaje que después fue publicado en el sitio web del grupo.

Precisamente, ese fue el comunicado al que Teletica.com fue remitido cuando se plantearon consultas sobre la cantidad de despidos que se efectuaron en el país.

Amazon aseguró que se ofrecerán nuevos cargos a algunos de los empleados, cuando sea posible. Se desconoce si esto se implementó también para los empleados en el territorio nacional.

Estos recortes no son los primeros que aplica la compañía, que se ha lanzado a la costosa carrera de la inteligencia artificial.

Ya en octubre, el gigante del comercio en línea suprimió 14.000 empleos de oficina, como parte de un plan en varias etapas.

"Como indiqué en octubre, hemos trabajado para fortalecer nuestra organización reduciendo los niveles, incrementando la responsabilidad y eliminando la burocracia", agregó Galetti.

La vocera dejó abierta la posibilidad de nuevos recortes:

"Quizá se pregunten si esto es el inicio de un nuevo ciclo en el que anunciaremos reducciones de envergadura cada pocos meses. No es nuestra intención. Pero, como siempre hemos hecho, cada equipo seguirá evaluando la titularidad, la velocidad y la capacidad de innovar para los clientes, y realizará los ajustes correspondientes", señaló.

Amazon es una de las principales empleadoras de Estados Unidos con 1,5 millones de trabajadores. La mayor parte de su mano de obra labora en los almacenes.

En los últimos tiempos ha realizado importantes inversiones en el área de inteligencia artificial.

La empresa debe publicar sus resultados anuales de 2025 el próximo 6 de febrero.