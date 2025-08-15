Gobierno amplía vida útil de taxis por dos años más

El Gobierno de la República amplió la vida útil de los taxis.

Según el Consejo de Transporte Público (CTP), las unidades podrán brindar el servicio con hasta 22 años de antigüedad.

La modificación se realizó mediante un decreto ejecutivo (vea video adjunto de Telenoticias).

Esta medida será transitoria y se estima que 1.426 vehículos año 2003, 2004, 2005 y 2010 podrán seguir operando con este decreto.

La intención es apoyar a los conductores de taxi que dependen de esta actividad.

