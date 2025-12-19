Gobierno amplía permiso de teletrabajo para estas zonas del país

El Gobierno extendió hasta el 28 de febrero próximo la aplicación excepcional del teletrabajo en el sector público en un intento por mitigar los efectos de la congestión vehicular que provocan diferentes proyectos viales en el país.

La directriz, firmada este jueves por el presidente Rodrigo Chaves y los jerarcas de Trabajo, Transportes y Planificación, insta a las instituciones del Gobierno Central y las descentralizadas a aplicar la modalidad de trabajo remoto en puestos que lo permitan, para evitar así el traslado de los funcionarios en sitios de fuertes embotellamientos.

La medida aplica, específicamente, a los siguientes cantones:



Alajuela: Alajuela, Atenas, Grecia, Naranjo, Palmares, Poás, San Ramón, Sarchí y Zarcero, así como zonas aledañas.

Alajuela, Atenas, Grecia, Naranjo, Palmares, Poás, San Ramón, Sarchí y Zarcero, así como zonas aledañas. Heredia: Barva, Belén, Heredia, Santa Bárbara, Santo Domingo, San Isidro, San Joaquín, San Pablo y San Rafael, además de zonas aledañas.

Barva, Belén, Heredia, Santa Bárbara, Santo Domingo, San Isidro, San Joaquín, San Pablo y San Rafael, además de zonas aledañas. Cartago: la totalidad de sus cantones y zonas aledañas.

la totalidad de sus cantones y zonas aledañas. San José: cantón de Curridabat y zonas aledañas.

El Ejecutivo instó, además, a los otros poderes del Estado, municipalidades, universidades estatales, empresas públicas, bancos estatales y al sector privado a valorar la adopción de esta modalidad como una medida excepcional ante la afectación vial asociada a los proyectos en ejecución.