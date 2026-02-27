Gobierno amplía directriz de teletrabajo hasta 2027

El Gobierno anunció una nueva directriz que amplía la aplicación excepcional del teletrabajo para todo el sector público, hasta el 28 de febrero de 2027.

La decisión, comunicada este viernes, se toma “en respuesta a las dificultades en el tránsito ocasionadas por la ejecución de proyectos viales en distintas zonas del país”.

La directriz, firmada por el presidente Rodrigo Chaves y los jerarcas de Planificación, Trabajo, Economía y Transportes, está a la espera de su publicación en el diario oficial La Gaceta.

“Se insta a las instituciones de la Administración Pública Central e invita a la Administración Pública Descentralizada a implementar esta modalidad en aquellos puestos que así lo permitan”, dijo el Ejecutivo.

