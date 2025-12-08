Geiner Zamora es el primer agente judicial asesinado por hacer trabajo de investigación

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó este lunes que el asesinato del subjefe Geiner Zamora es el primero en la historia de la institución ejecutado como represalia por labores investigativas.

En otras ocasiones, se han registrado muertes de agentes como parte de enfrentamientos directos, aunque el caso de Zamora es el primer homicidio planificado por su cargo dentro de la Policía Judicial.

Así lo declaró el director interino, Michael Soto, durante la ejecución de 14 allanamientos relacionados con el caso.

Las diligencias se realizaron en sectores de Guápiles, Siquirres, Jiménez de Guácimo, así como en el Centro Penitenciario La Reforma, y permitieron la captura del presunto gatillero que disparó contra Zamora, junto con dos hombres más involucrados en los actos preparatorios del ataque.



Estos colaboraron en gestiones como la obtención de una bicimoto, armas, teléfonos y vestimenta utilizadas el día del homicidio.

Crimen se planificó tras detectarlo en un local comercial

Soto detalló que la investigación permitió reconstruir la dinámica del crimen gracias al análisis de cerca de 300 videos recolectados en la zona. En ellos se observa cómo Zamora fue detectado al ingresar a un bar-restaurante, donde sujetos alertaron a los ejecutores, quienes iniciaron la preparación del ataque. El funcionario murió días después en el hospital.

El director explicó que el caso no solo involucra el homicidio, sino también la actividad de una estructura ligada al narcotráfico.

“Es la primera vez que un funcionario del OIJ muere como consecuencia de ejecutar sus investigaciones”, afirmó Soto.



El agente desarrollaba procesos contra una estructura criminal vinculada a narcotráfico y robo de ganado, entre ellos el grupo liderado por Alejandro Arias Monge, alias “El Diablo”, lo que habría generado “incomodidad” y motivado la planificación del ataque.

Soto añadió que, aunque existe presión por resolver casos de alto impacto con rapidez, investigaciones de este tipo requieren tiempo, vigilancia y un trabajo minucioso.



“El hecho ocurrió el 31 de enero y hoy estamos en esta parte que complementa la investigación”, puntualizó.

