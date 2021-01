Garabito y Quepos dan marcha atrás: playas cerrarán a las 2:30 p. m.

La Municipalidad de Garabito dio marcha atrás y dejó sin efecto un acuerdo del Concejo Municipal para extender el cierre de playas hasta las 6 p. m.

La información fue confirmada por Johan Ramírez, vocero del gobierno local.

"Vamos a respetar el horario de 2:30 p. m. para el cierre de la playa", aseguró.





Según Ramírez, el alcalde Tobías Murillo se reunirá con el presidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Patricio Morera, para llegar a un acuerdo sobre el tema. Ese encuentro se realizará el próximo martes 12 de enero.

La decisión de la Municipalidad de Garabito se conoce luego de que el Ministerio de Salud enviara una resolución "con el fin de exhortar al cumplimiento de las medidas sanitarias que se han establecido en el marco de la emergencia para combatir el COVID-19".

Morera solicitó, este viernes en conferencia de prensa, que se respeten los horarios establecidos hasta que se lleve a cabo la reunión entre el Ejecutivo y los representantes de los cantones costeros.

Municipalidad de Quepos

La resolución ministerial también se envió a la Municipalidad de Quepos. Teletica.com contactó a Kenneth Pérez, presidente del Concejo Municipal.

"El Concejo Municipal no puede reunirse porque hay que convocarlo 24 horas antes y ya estamos viernes, ya no se podría, entonces por el momento lo que sería el 9,10 y 11 de enero vamos a respetar y estar con el mismo horario (hasta las 2:30 p. m.), pero en sesión municipal vamos a tomar una decisión nueva para sacar adelante a Quepos", comentó Pérez.

"No quiero que los ciudadanos lo vean como que la gente de Quepos es rebelde o no le interesa la salud. Lo que sucede es que los bolsillos ya no dan más, aquí hay gente que se está muriendo de hambre", finalizó.