Ganadores y perdedores de la jornada 6 del Clausura 2026

La fecha seis del Clausura 2026 marca el primer tercio del torneo de la Primera División de Costa Rica. A este punto del certamen llega en la cima Herediano, mientras Guadalupe ocupa el puesto de descenso. Otros equipos luchan por encontrar su identidad y poco a poco se perfila quiénes pelean arriba y quiénes lo hacen en la parte baja de la tabla.

A continuación, detallamos los ganadores y perdedores de la jornada del fin de semana.

Ganador: Herediano

Los florenses salieron del Morera Soto con un empate, un punto en casa ajena que les permite mantenerse en la cima, empatados en puntos con Cartaginés, pero con mejor diferencia de gol. Los rojiamarillos supieron sacar un resultado en un juego que no fue fácil, y eso es importante de cara al futuro.





Ganador: Cartaginés

La otra oncena que está en lo más alto también tuvo un partido complicado, pero logró resolverlo. Con gol de Luis Flores, el equipo de Amarini Villatoro se sacudió dos malos resultados y ahora está peleando en la parte más alta de la tabla.

Perdedores: Guadalupe y Sporting

Para cerrar el domingo, los dos últimos de la tabla acumulada se enfrentaron y empataron. El marcador no le ayuda a los guadalupanos a acercarse a la salvación. Para los albos fue una oportunidad desperdiciada de separarse de los josefinos. El 1-1 en el estadio Piedra de Grecia no fue un buen resultado para ninguno.

Ganador: Saprissa

Con Hernán Medford, los morados sufrieron en defensa y se vieron sólidos en ofensiva. Eso sí, ganaron y son quintos, cada vez más cerca de la zona de clasificación. La victoria ante San Carlos tiene doble valor, porque los Toros son cuartos.



