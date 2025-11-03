Ganadores y perdedores de la jornada 15 del Apertura 2025

Tras la jornada 15 del Apertura 2025, repasamos los ganadores y perdedores de la fecha, la última antes de la pausa del certamen para darle tiempo de trabajo a Miguel Herrera y la Selección Nacional.

Ganador: Óscar Ramírez

Alajuelense se mantiene en la cima tras derrotar a Liberia, y Óscar Ramírez ha logrado amalgamar una planilla llena de talento, convirtiendo a los manudos en favoritos tanto en Costa Rica como en Concacaf.

Perdedores: Liberia

Los liberianos sufrieron una dura derrota 1-4 en casa y cayeron al segundo lugar. El equipo de José Saturnino Cardozo suma dos derrotas seguidas y ahora ocupa la cuarta posición.

Ganador: Gustavo Herrera

El balón golpeó al delantero panameño del Saprissa y terminó en el marco. En la celebración hubo lágrimas y abrazos. El cuestionado atacante morado ya marcó su primer gol y se espera que dé el salto al más alto nivel de juego.

Perdedores: San Carlos

Los Toros del Norte estuvieron al frente en el marcador desde el minuto 18 en su juego ante Cartaginés. El gol de Yiswel Piedra no bastó para aguantar los embates brumosos, y los norteños vuelven a caer, permaneciendo en el sótano.

Ganador: Joel Campbell

El atacante marcó dos de los cuatro goles de los manudos ante Liberia, y su alza de rendimiento es evidente.



