Ganadores y perdedores de la fecha 9 del Apertura 2025

La jornada que marca la mitad del Apertura 2025 dejó varios cambios en la tabla de posiciones. Tras nueve fechas, hay un fuerte congestionamiento cerca de la cima.

Aprovechamos para repasar los ganadores y perdedores de la fecha.

Ganadores: Liga Deportiva Alajuelense

El lunes anterior los manudos venían por detrás de los líderes. Al derrotar 2-0 a San Carlos, llegaron al primer lugar en el primer cotejo de la fecha 9 y ahí se mantuvieron, a pesar de que había tres equipos que los podían superar.

Perdedores: Cartaginés, Pérez Zeledón y Liberia

Las tres oncenas están en el segundo puesto con 15 unidades. Cualquiera pudo superar a los rojinegros, pero no lograron ganar y terminaron cediendo terreno. Los de la Ciudad Blanca empataron con Guadalupe, los brumosos y los Guerreros del Sur también dejaron escapar puntos.

Perdedores: Saprissa

Los morados tenían en sus manos el juego ante Herediano. Ganaban con comodidad 0-2 en el estadio Carlos Alvarado, pero el partido se les salió de las manos y terminaron empatando 3-3.

Ganador: Marcel Hernández