Ganadores y perdedores de la fecha 5 del Clausura 2025

La quinta fecha del Clausura 2025 dejó un nuevo líder y un equipo que se quedó solo en la zona de descenso. Repasamos a continuación los ganadores y perdedores de la jornada.

Ganadores: Herediano

Triunfo 2-1 ante Puntarenas y llegada a la cima. Fue una jornada redonda para los rojiamarillos. Marcel sigue anotando, Randall Leal volvió a marcar y la oncena llegó a los 12 puntos. Se juntó el buen momento de Herediano y la incapacidad de los rivales de aprovechar sus oportunidades.

Perdedores: Cartaginés

En casa, ante un equipo que no anotaba ni ganaba desde octubre del año pasado, tenía la posibilidad de arrebatarle el primer puesto de la tabla a los rojiamarillos. Ante este panorama, los brumosos cayeron 0-2 ante Sporting y empiezan las dudas sobre el accionar del equipo en momentos clave.

Perdedores: Saprissa

Los morados empataron 3-3 en casa de Pérez Zeledón, pero aun así siguen las dudas y la presión sobre Vladimir Quesada. Los morados rescataron un punto con más empuje que buen fútbol y son sextos, además de recibir cuestionamientos por su nivel.

Ganadores: Sporting

El triunfo en casa de Cartaginés no solo rompió una racha negativa sin goles ni triunfos, sino que le permitió a los albos salir del sótano del Clausura y del último lugar de la tabla acumulada. Esto, junto a la derrota de Guadalupe, son muy buenas noticias para Andrés Carevic y sus pupilos.

Ganadores: Alajuelense

Los manudos son cuartos y suman dos victorias seguidas. Parece que el León se despertó listo para defender el título. La Liga del Macho comienza a levantar su nivel y los resultados lo respaldan.