Ganadores y perdedores de la fecha 4 del Clausura 2026
La jornada dejó un solo líder y dos equipos que se mantienen invictos en el Clausura 2026.
El Clausura 2026 ha dejado poco campo para el descanso, con muchos juegos en pocas fechas. La jornada cuatro ya está en los anales del balompié tico y repasamos los ganadores y perdedores de la fecha.
Ganador: Alajuelense
Los manudos ganaron 1-0 a San Carlos y los resultados de sus rivales más cercanos les permitieron acercarse a la zona de clasificación. Con cinco puntos y su primer triunfo del semestre, la Liga espera que su andar por el certamen comience a mejorar.
Perdedor: el goleo
En cinco juegos hubo apenas dos tantos. Uno lo anotó la Liga y el otro Liberia. La jornada no fue buena en los marcos y los partidos resultaron apagados, sin la alegría del gol.
Perdedor: Saprissa
Los morados recibieron en casa a Cartaginés. Si bien es cierto el empate le permite a los tibaseños estar cerca del grupo que clasifica a semifinales, la gente está molesta y los silbidos bajaron desde la gradería de La Cueva, además de un claro llamado pidiendo la salida de Vladimir Quesada.
Ganador: Cartaginés
El punto cosechado en Tibás le permite a los brumosos quedarse en lo más alto de la tabla. Tienen un punto de ventaja sobre Herediano y van invictos, al igual que Pérez Zeledón. Tras cinco juegos, el proyecto camina por una buena senda.
Ganador: Liberia
El grupo de José Saturnino Cardozo le ganó a Herediano. Los liberianos sumaron de a tres por primera vez y son quintos, dando un paso firme para volver a estar entre los cuatro mejores de la clasificación.