Ganadores y perdedores de la fecha 4 del Clausura 2026

El Clausura 2026 ha dejado poco campo para el descanso, con muchos juegos en pocas fechas. La jornada cuatro ya está en los anales del balompié tico y repasamos los ganadores y perdedores de la fecha.

Ganador: Alajuelense

Los manudos ganaron 1-0 a San Carlos y los resultados de sus rivales más cercanos les permitieron acercarse a la zona de clasificación. Con cinco puntos y su primer triunfo del semestre, la Liga espera que su andar por el certamen comience a mejorar.

Perdedor: el goleo

En cinco juegos hubo apenas dos tantos. Uno lo anotó la Liga y el otro Liberia. La jornada no fue buena en los marcos y los partidos resultaron apagados, sin la alegría del gol.

Perdedor: Saprissa

Los morados recibieron en casa a Cartaginés. Si bien es cierto el empate le permite a los tibaseños estar cerca del grupo que clasifica a semifinales, la gente está molesta y los silbidos bajaron desde la gradería de La Cueva, además de un claro llamado pidiendo la salida de Vladimir Quesada.

Ganador: Cartaginés

El punto cosechado en Tibás le permite a los brumosos quedarse en lo más alto de la tabla. Tienen un punto de ventaja sobre Herediano y van invictos, al igual que Pérez Zeledón. Tras cinco juegos, el proyecto camina por una buena senda.

Ganador: Liberia

El grupo de José Saturnino Cardozo le ganó a Herediano. Los liberianos sumaron de a tres por primera vez y son quintos, dando un paso firme para volver a estar entre los cuatro mejores de la clasificación.