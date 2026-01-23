Ganadores y perdedores de la fecha 3 del Clausura 2026

Luego de tres fechas del Clausura 2026, se comienzan a trazar las historias que marcarán el rumbo de la temporada.

Repasamos los ganadores y perdedores que dejó una jornada más del fútbol nacional.

Ganadores: los invictos

En lo más alto de la tabla de posiciones se ubican Herediano y Cartaginés. Van invictos y, sin lugar a dudas, han sido las oncenas que mejor han jugado este semestre. Ambos suman victorias importantes ante divisas que pueden ser rivales directos.

Los florenses le ganaron a Saprissa y los brumosos a Alajuelense.

Perdedores: Alajuelense

Los manudos tienen dos puntos y son octavos. El arranque ha sido complicado y ha generado dudas. Óscar Ramírez habla de falta de tiempo de trabajo y esto no va a mejorar en el semestre.

Además, disputan la Copa de Campeones de Concacaf y el Torneo de Copa, lo que reduce aún más los espacios para entrenar.

Ganadores: San Carlos

En este punto, los Toros del Norte son terceros con seis puntos. En la acumulada les sacan tres unidades de ventaja a Sporting y a Guadalupe, con quienes pelean en la zona de descenso.

El inicio de semestre ha sido bueno, pero deben sostenerlo para no sufrir.

Perdedores: Sporting

Solo el gol diferencia separa a Sporting de Guadalupe. Ambos tienen 16 unidades en la acumulada, pero los albos registran un gol diferencia de -10, contra el -19 de los josefinos.

Sporting cambió de casa y los resultados siguen sin llegar. No anotan desde octubre.