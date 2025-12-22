Ganador de ₡400 millones compró entero de Consolación con premio del Gordo Navideño

Un hombre, cuya identidad se ha reservado por seguridad, llegó este lunes a las instalaciones de la Junta de Protección Social (JPS), en San José, con un entero premiado del primer sorteo de Consolación.

No llevaba cualquier número, en su poder tenía un entero del 82 con la serie 844, la misma combinación que resultó favorecida con el premio mayor este domingo: el equivalente a 400 millones de colones.

"Este entero lo compré en el mercado de San José, a una señora que ya le había comprado dos enteros la vez pasada [para el sorteo del Gordo Navideño]", afirmó el ganador de la millonaria suma.

Lo más curioso del hecho es que con los dos enteros comprados para el sorteo anterior, el hombre resultó ganador de 80 mil colones, por lo que decidió reinvertir ese dinero comprando la lotería con la que ahora se convirtió en el ganador de 400 millones de colones, es decir, multiplicó por cinco mil sus ganancias.

"La señora me pareció muy amable, me cayó muy bien, entonces por eso volví a comprarle en esta ocasión, que salió favorecido", añadió el hombre.

Afirma que el dinero lo va a invertir y guardar para el futuro, sin entrar en detalles sobre lo que hará con la cuantiosa cantidad que le será depositada.

La mañana de este lunes, la Junta informó que el premio mayor fue vendido en San José, cantón central, y en San Rafael de Heredia. El monto total asciende a ₡2.000 millones, distribuidos en cinco emisiones de 10 fracciones, lo que equivale a ₡40 millones por fracción.

El segundo premio fue para el número 87 con la serie 641, con un total de ₡400 millones. En este caso, los billetes fueron colocados a través de la web comercial de la JPS.

En tanto, el tercer premio, correspondiente al número 28 con la serie 215, repartió ₡175 millones y se vendió en San José, específicamente en el cantón central y Tibás.