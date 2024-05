Ganador de ₡12 millones en ‘¿Quién merece ser millonario?’ todavía necesita de su ayuda

El pasado martes, en ¿Quién merece ser millonario? conocimos la historia de Gerardo Madrigal y su familia, quienes lo perdieron todo tras un incendio, el año anterior, en Cot de Oreamuno, Cartago.

Con la ayuda del periodista Daniel Céspedes, Madrigal ganó 12 millones de colones, pero aún requiere ayuda (repase la nota completa de Telenoticias en el video adjunto).



"Ese día del incendio, fue fatal. Todo lo perdimos. Al llegar yo aquí, todo lo de mis hijos, no quedó nada. A nosotros nos trasladaron a la parroquia, y ahí nos quedamos de la noche a la mañana sin nada, nada. Tanto esfuerzo que hemos tenido para tener el techito; por eso a mí me dio un preinfarto. Me llevaron a Emergencias, y de ahí al hospital. Me mandaron con medicamento, ya que en ese momento no contaba ni con seguro", indicó Gerardo Madrigal.