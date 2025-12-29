Gallo tapado: así se hizo millonario un vecino de Grecia

Un vecino de Grecia de entre 26 y 30 años compró una única fracción a “gallo tapado” a su vendedor de confianza y ganó ₡30 millones con el segundo sorteo de consolación del gordo navideño, que se celebró este domingo.

Él tenía un pedazo del número 35 con la serie 794, la combinación ganadora del último sorteo de lotería de este 2025 y que precisamente fue vendido en ese cantón alajuelense y en Naranjo.

El ganador planea invertir el dinero en su salud.

Al igual que él, una mujer de entre 31 y 35 años compró dos fracciones en Grecia y lo adquirió por la edad de un familiar. Ella ganó ₡60 millones y planea utilizar ese dinero para construir su casa.

Finalmente, un vecino de Puntarenas, de entre 31 y 35 años de edad, compró dos fracciones del número 44 con la serie 704, el segundo en importancia de este domingo.

Él ganó ₡12 millones y piensa pagar deudas. Asegura que compró el número porque le gusta a su papá.

En cuanto al premio del Acumulado, este se vendió en San José Centro.

Un total de 13 fracciones fueron vendidas, mientras que 17 fracciones fueron devueltas por las personas vendedoras de lotería, por lo que el monto correspondiente a estas últimas pasa a formar parte del gran acumulado de la JPS.

De esta manera, el acumulado para el primer sorteo de Lotería Nacional del próximo domingo 4 de enero de 2026 iniciará en ₡100 millones, a los que se suman ₡240 millones, para un total de ₡340 millones de colones.

Finalmente, la JPS recuerda al público que los sorteos de Lotería Nacional inician el 4 de enero, y los Chances vuelven el próximo martes 6 de enero.