Galería: Vea aquí el hueco que mantiene cerrado el paso por Ruta 27

Las imágenes del enorme hundimiento en la Ruta 27 muestran la magnitud de la emergencia que obligó al cierre de esta importante vía nacional.

El hueco se formó la tarde del miércoles entre El Pozón y Orotina, luego del colapso de una alcantarilla. El socavamiento provocó que el asfalto cediera hasta abrir un hundimiento que atraviesa toda la carretera.

Las fotografías evidencian la profundidad y extensión del daño en la ruta que conecta San José con Caldera, Puntarenas, Guanacaste y el Pacífico Central (vea las fotografías en la portada).

Desde la madrugada de este jueves, cuadrillas de Global Vía y de la Constructora Meco trabajan en el sitio con maquinaria pesada para iniciar la reparación.

​El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) confirmó que la concesionaria Global Vía asumirá los costos de las obras.

Por el momento, las autoridades mantienen el cierre total en el sector afectado y recomendaron utilizar rutas alternas.

Los vehículos pesados deben circular por la Ruta 1, conocida como Cambronero o Monte del Aguacate. Los conductores de vehículos livianos pueden desviarse por el centro de Orotina.

Las autoridades todavía no confirman cuánto tiempo permanecerá cerrado el paso por la Ruta 27.