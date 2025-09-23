Galería: Diversión y aprendizaje marcan cierre del Mes de la Niñez en Desamparados

En una jornada llena de risas, diversión y aprendizaje, la Fundación Ciudadelas de Libertad celebró el cierre del Mes de la Niñez con el taller “Mis valores, mis superpoderes”, reuniendo a más de 130 personas de la comunidad rural.

La actividad, realizada el pasado sábado de 10 a. m. a 1 p. m. en la Plaza de Deportes de San Cristóbal Norte, contó con la participación de aproximadamente 45 niños y niñas junto a sus padres, así como unos 50 jóvenes del Programa de Liderazgo Juvenil y voluntarios de la fundación.

Durante el evento, los menores y sus papás participaron en dinámicas y juegos diseñados para que pudieran identificar sus valores como fortalezas para convertirse en agentes de cambio en su comunidad.

Impacto transformador en la comunidad

Más allá de una celebración, el taller buscó fortalecer el liderazgo juvenil, permitiendo a los jóvenes aplicar sus habilidades y creatividad para generar un impacto positivo en las familias de San Cristóbal Norte. Al interactuar con los niños de la zona, los líderes juveniles de la fundación crearon un puente entre la zona urbana y rural de Desamparados, fomentando la solidaridad y el entendimiento mutuo, y sentando las bases para futuros proyectos colaborativos.

​“Estamos muy contentos de visitar San Cristóbal Norte. Hoy nuestro grupo de jóvenes va a hacer una serie de dinámicas, va a compartir con la comunidad, con los padres de familia y con los niños. El interés es seguir compartiendo los valores que la fundación promueve, estimular la educación, la cultura y el progreso”, destacó el licenciado Luis César Monge, director ejecutivo de la Fundación Ciudadelas de Libertad.

Testimonios de la comunidad

Para muchos padres, la actividad fue una oportunidad para acercarse al desarrollo integral de sus hijos.

​“De mi parte, más que todo agradecida con la fundación por haber venido a San Cristóbal y por enseñarnos a los padres a buscar ayuda si vemos que nuestros hijos tienen comportamientos diferentes. Es muy importante apoyar estas actividades y programas en la comunidad”, expresó una madre participante.

Por su parte, los niños también compartieron sus impresiones. Amanda, de 10 años, comentó:

​“Lo que más me ha gustado de esta actividad es que practicamos trabajo en equipo, empatía, respeto y solidaridad. Ahora, lo que más me gusta de ser niño es poder experimentar muchas cosas y tener recuerdos que luego podré compartir con mis hijos cuando sea adulta”.

La jornada fue un ejemplo del poder del liderazgo juvenil para transformar realidades y fortalecer la cohesión comunitaria, inspirando a las próximas generaciones a involucrarse activamente en la construcción de un futuro más unido.

Para conocer más sobre la Fundación Ciudadelas de Libertad y sus proyectos, puede visitar www.fclibertad.org.