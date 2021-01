Futuro del Censo Nacional es incierto, según INEC

El Censo Nacional 2021 estaba planificado para realizarse en junio. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda estableció un límite de crecimiento del gasto en los recursos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), por lo que la realización del censo ahora es incierta.

Elizabeth Solano, ​​coordinadora del área de Estadísticas Continuas del INEC​​​, aseguró, "Hemos tenidos dos grandes complicaciones. Primero una reducción en el presupuesto de ₡2.000 millones. Ante esto nosotros hicimos una valoración, ya habíamos hecho el censo piloto entonces hicimos un reacomodo y logramos ajustar un poco más el presupuesto. Y el otro punto que ahora resulta más crítico, es que al INEC presupuestar los recursos del censo se sobrepasa el límite que establece el Ministerio de Hacienda por la regla fiscal".

Esto es algo que siempre le va a suceder al INEC, porque justamente los presupuestos de los censos aumentan sustancialmente el presupuesto en el año censado.

"Entonces en la ley 9694 del Sistema de Estadística Nacional, se prevé en la parte de financiamiento la posibilidad de que el INEC use los recursos del superávit para los censos, sin embargo, hay una confusión de que ciertos recursos están sujetos o no al límite de gasto. Ante esto hicimos una solicitud al Ministerio de Hacienda para que nos cediera espacio para el crecimiento del gasto que está previsto en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, sin embargo, Hacienda no nos autoriza este crecimiento justificándolo con la situación fiscal del país. Y ahora nos enfrentamos a un problema de que tenemos casi todos los recursos para el censo, pero no podemos usarlos, porque estamos limitados por el límite de crecimiento del gasto, eso nos lleva a decir que aunque tengamos los recursos no podemos hacer el censo", agregó Solano.

¿Para cuándo se realizará el censo entonces?



Según la coordinadora del área de Estadísticas Continuas del INEC​​​, "estaba planificado para junio de este año, sin embargo en este momento ya para nosotros es imposible hacerlo en junio porque justamente teníamos que realizar algunas actividades entre ellas reclutamiento del personal censistas y en este momento no pudimos hacerlo, por eso junio está descartado.

Estamos valorando realizar el censo hacia final del año o el próximo año, pero hay una situación compleja y es lo que queríamos evitar y es que vienen las elecciones presidenciales, entonces hay una situación que nos hace valorar si nos vamos al 2022, hay que irnos a junio del 2022, una vez que haya pasado este proceso, porque es inviable hacerlo en las selecciones".

¿Cuáles son las implicaciones de no realizar el censo?

Solano explicó que a la hora de la toma de decisiones son muchas las implicaciones, el censo tiene la finalidad de darle al país datos actualizados, no solo a nivel nacional, sino que a nivel de provincia, cantón, distrito, comunidad, grupos vulnerables, etc, entonces no tener esa información actualizada implica que las autoridades no solo de este Gobierno si no del próximo se basen en información desactualizada.

"Eso puede tener un impacto importante en cómo distribuir los recursos, se pueden tomar decisiones equivocadas. Por ejemplo, el censo pasado evidenció una situación crítica en los indígenas, se hicieron acciones durante estos 10 años y el censo vendría a evaluar el impacto de esas acciones en cuanto a acceso a salud, tecnología, educación, etc. Al no tener el censo, puede hacer que el Gobierno tome un rumbo equivocado y por otro lado no permite evaluar los cambios estructurales del país", acotó.

Además, los censos ayudan a valorar la situación de un país durante emergencias. Hay una serie de compromisos internacionales que se sustentan en información de los censos, y finalmente, los censos dicen las proyecciones de población y actualizan los marcos de muestreo para realizar las encuestas de hogares.