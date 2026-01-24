Fútbol tico envía mensaje de solidaridad y apoyo a Freddy Álvarez por muerte de su hija

La hija menor del futbolista costarricense Freddy Álvarez, Irina Álvarez Esquivel, falleció este sábado en Albania.

La noticia la dio a conocer el equipo KF Tirana de la Superliga de Albania este sábado en sus redes sociales.

Durante este sábado distintos clubes y la Federación Costarricense de Fútbol enviaron a Álvarez un mensaje de apoyo y solidaridad en este difícil momento.

Además, su propio club, el KF Tirana publicó: “Con profundo dolor compartimos la noticia de que la hija de nuestro jugador, Freddy Álvarez, falleció trágicamente en las primeras horas de la mañana de hoy en Tirana", informó el equipo.

Y agregó: “Todo nuestro club se encuentra conmocionado y de luto, acompañando a Freddy y a su familia en este momento tan difícil".

El KF Tirana comunicó que el partido ante el Flamurtari, de a la jornada 21 de la Superliga, fue pospuesto para el domingo 25 de enero.

Álvarez, de 30 años, recién venía llegando al club luego de haber jugado la temporada anterior en Liberia.



Los mensajes que publicó en redes el FK Tirana.:



