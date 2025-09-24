Fútbol tico destaca de mala manera por poca fluidez en el juego

Solo la Segunda Liga de Portugal es menos fluida que la Primera División de Costa Rica. Así se desprende de una publicación del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), tras analizar 66 ligas del mundo.

Para alcanzar esta conclusión, el estudio detalló la cantidad de pases sin marca que se dan por cada 90 minutos. Esto impacta el juego, ya que entre menos servicios correctos se realicen, menos jugadas se construyen con varias conexiones y las posesiones tienden a ser más cortas.

En el caso de la segunda portuguesa, el número es de 458 pases; en Costa Rica solo se llega a 465, y el tercer puesto lo ocupa la Czech Liga, de la República Checa, con 480.

El top 10 lo completan la Primera División de Argentina, el Campeonato Uruguayo, la División de Honor Peruana, la Liga Pro de Ecuador, la UAE Pro League de Emiratos Árabes, la 2. Liga de Austria y la League One inglesa.





Falta de técnica

Consultados al respecto, dos entrenadores locales explicaron que este fenómeno está ligado a una deficiente preparación de los futbolistas.

“Fallar un pase sin marca es un tema de técnica individual de cada jugador. Hay jugadores que técnicamente son buenos y hay otros a los que les cuesta la técnica. Y si hay algo fundamental en el fútbol es el pase y la recepción. Entonces, si los pases no son buenos y las recepciones tampoco, es por un tema de técnica individual”, detalló Pablo Izaguirre.

Por su parte, Alexander Vargas explicó la importancia del servicio para darle continuidad al juego:

“Siempre les digo a los jugadores que el pase es el maestro del fútbol. Si no realizamos un pase con ventaja, bien fuerte y bien dado, no va a existir esa fluidez”, externó el entrenador.

“Tenemos que hacer mucho énfasis, porque desde la liga menor no lo están trabajando bien. Uno ve que muchos de ellos no levantan la cabeza para dar un pase, algo tan sencillo”, concluyó.