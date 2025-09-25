Fútbol, política y extradición: la conversación de Celso Gamboa con la prensa

“¿Cómo va a la Liga?” Esa fue la pregunta con el abogado Celso Gamboa rompió un incómodo silencio en el que estuvo solo, en una sala con tres oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), algunos técnicos y 14 miembros de la prensa.



El exmagistrado y exministro de Seguridad Pública, después de algunos segundos de ver a los presentes, se enfocó en el periodista de Noticias Columbia, Alejandro Arley, que conocía desde hace años por motivos de sus profesiones para preguntarle sobre varios temas de actualidad nacional.



Así, el también exfiscal explicó que el nivel de aislamiento en el que vive desde hace cuatro meses en el Circuito de Alta Contención del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero, en Alajuela, donde descuenta una detención provisional, mientras se resuelve una extradición solicitada de Estados Unidos.



Precisamente, ese fue uno de los temas que abordó en la conversación informal, a la que después se incorporaron otros presentes.



Los temas por ratos eran otros. Por ejemplo, que recientes encuestas colocan a Laura Fernández y Fabricio Alvarado en los primeros lugares de cara a las elecciones del 1.° de febrero de 2026. También preguntó si los homicidios ya habían bajado.



Pero siempre terminaba volviendo a la Liga Deportiva Alajuelense, el Deportivo Saprissa, el Club Sport Herediano y el Club Sport Cartaginés. Incluso preguntó si La Sele irá al Mundial, para poder verla en Estados Unidos.



También mencionó que su defensa no tiene prevista ninguna gestión para frenar el inicio del juicio que motivó su traslado al I Circuito Judicial de San José, la mañana de este jueves. La única iba a ser una solicitud para que se prohibiera a la prensa grabar o divulgar su imagen o su voz. De ahí en más, confía en que saldrá absuelto del cargo de falsedad ideológica que se le achaca.



Además, confirmó que su equipo legal, conformado por su hermana Natalia Gamboa y Michael Castillo, ya presentó su descargo en el proceso tramitado paralelamente para la extradición a Estados Unidos.



De igual forma, insistió en las dificultades que atraviesa en prisión, las condiciones que tiene, la poca y mala comida que recibe, las pocas visitas que ha recibido, entre otros aspectos.



Poco después, el secretario general de la Policía Judicial, Flavio Quesada, entró a la sala 11 para evacuar a los periodistas y pasarlos a un cuarto alterno. Incluso se pidió se sacaran del lugar todos los dispositivos electrónicos. De inmediato, se dio paso a una audiencia de carácter privado de la que no se tienen detalles.



Luego, arrancará el debate originalmente programado para las 8 a. m., que estará a cargo del Tribunal Penal de Cartago.



