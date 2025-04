Fútbol nacional: Hacienda reporta evasiones de ₡2 mil millones en los últimos cinco años

Hacienda reporta evasiones de ₡2 mil millones en los últimos cinco años relacionados a la industria del fútbol.

Así lo reveló a Teletica.com, Mario Ramos Martínez, Director General de Tributación en una amplia entrevista sobre el tema (puede observa la entrevista completa el video de abajo).

"En los últimos cinco años, nosotros hemos hecho fiscalizaciones sobre 10 entidades deportivas, nosotros hemos identificado diferencias entre el Impuesto al Valor Agregado declarado por la entidad y el que resultó del examen que nosotros hicimos detallado de la contabilidad por más de ₡188 millones de colones. "En el caso de retenciones hemos determinado más de ₡751 millones de colones y en el caso de utilidades hemos determinado diferencias de más de ₡1.104 millones", detalló Ramos.

Montos totales

IVA: ₡188.602.340,00

Retenciones: ₡751.173.722,30

Utilidades: ₡1.104.344.692,21

Total: ₡2.044.120.754,51

Para ser más específicos: ¿Qué rubros se revisan?



En el Impuesto al Valor Agregado se revisa la dinámica propia del Impuesto al valor agregado, es decir, "por alguna razón ese club no lo reportó o lo reportó incorrectamente".



En el caso de retenciones, "probablemente no lo aplicó las retenciones que correspondían".



En el de utilidades "son diferencias en ingresos no reportados o en gastos y costos que no le correspondían".

De estos 10 casos de fiscalización en la industria del fútbol nacional, Hacienda no puede brindar el detalle de a qué se debe cada uno de ellos ni tampoco si están en firme o ya en cobro.

"El proceso de fiscalización y control tributario de la Dirección General de Tributación está establecido en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios y tiene una serie de fases y etapas a través de la cuales los contribuyentes pueden defenderse y presentar alegatos. Estos casos están en muy diferentes etapas, tenemos una primera etapa administrativa, una siguiente que es la del Tribunal Fiscal Administrativo y existe la posibilidad de ir a los Tribunales Contenciosos", explicó Ramos.



Sobre la consulta de cuánto puede durar estos procesos, Ramos indicó que "es indeterminado y que hay procesos que pueden durar 10 o 12 años".

"Por ejemplo, la gente se queja y dice que me cierran el negocio por algo del 2019, pero eso es porque se fue a todas las etapas de defensa y por eso es que se cumplen todos los procedimientos", concluyó Ramos.



Si quiere observar la entrevista completa sobre Hacienda y la industria del fútbol puede observar esta entrevista completa: