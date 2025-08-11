Fútbol el Día de la Madre: Así se juega la jornada 4

El Campeonato Nacional de Primera División continúa a finales de semana con la fecha 4 del Apertura 2025, que inicia el Día de la Madre.

El 15 de agosto, a las 7 p. m., Sporting FC recibe a San Carlos, con la intención de puntuar por primera vez en el semestre.

Para el sábado 16, los juegos arrancan a las 6 p. m. con la visita de Alajuelense al Lito Pérez de Puntarenas. A las 8 p. m., Herediano viaja a Pérez Zeledón.

El domingo 17, a las 3 p. m., Liberia, único invicto, recibe a un Saprissa complicado.

La jornada finaliza a las 6 p. m. con el juego entre Guadalupe y Cartaginés.