Fundación recibe reconocimiento internacional por su labor con migrantes y refugiados

La Fundación CADENA Costa Rica fue distinguida con el Sello Vivir la Inclusión – VII Edición, en las categorías de Diversidad e Inclusión e Investigación, otorgado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Este reconocimiento resalta el compromiso ejemplar de la organización en la promoción de prácticas inclusivas que benefician a personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en el país.

El Sello Vivir la Inclusión es una iniciativa de interés público creada bajo el Decreto Ejecutivo 40645-MP (2017), que honra a las organizaciones que contribuyen activamente a la integración de personas refugiadas y solicitantes de asilo.

En esta edición participaron entidades de distintos sectores, consolidando un esfuerzo nacional conjunto en favor de quienes buscan protección y oportunidades de integración.

La evaluación de las organizaciones postulantes estuvo a cargo de un Comité Interinstitucional conformado por representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas (OCR), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el ACNUR.

Silvana Botbol, directora de Fundación CADENA Costa Rica, afirmó que “este reconocimiento refuerza nuestro compromiso como organización para el apoyo a personas migrantes en tránsito y refugiadas en un año de grandes desafíos”.



