Funcionarios del hospital de Limón se manifestaron por problemas salariales

Un grupo de trabajadores interinos del hospital Tony Facio de Limón, se manifestaron este miércoles por problemas salariales.

Se trata de funcionarios auxiliares de Enfermería que recibieron pagos incompletos en la quincena.

De acuerdo con el Sindicato de Administradores de Servicios de Salud, el problema es ocasionado por un sistema informático nuevo de gestión de personal.

"Se está presentando una serie de inconsistencia en los pagos. Trabajadores interinos que tenían nombramiento continuo, están dejando de recibir pago", dijo Hernán Serrando, secretario general del sindicato.

En un video que circula en redes sociales, se escucha al director del hospital, Daver Vidal, explicar que el dinero no depositado se pagará el 7 de agosto.