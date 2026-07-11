Funcionarios de CCSS escondían morfina y fentalino en maletines personales

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) documentó la sustracción de medicamentos como fentanilo y morfina que funcionarios tenían escondidos hasta en maletines personales.



La auditoría recopiló casos ocurridos entre 2021 y 2025 que ahora están siendo atendidos por la institución con una serie de acciones preventivas. Este informe de auditoría de la Caja evidencia irregularidades en el uso de estupefacientes y psicotropicos en los hospitales del Seguro Social.



Según el informe, la institución documentó pérdida, hurto y sustracción de fármacos como el fentanilo y la morfina por debilidades en el control interno.



Como parte de esas debilidades, el ente auditor enlista aquí causas como: la existencia de stocks no autorizados en servicios clínicos, el almacenamiento de medicamentos en áreas no reguladas y hasta la custodia de estos productos en maletines personales de funcionarios



Pero la auditoría también evidenció problemas en las prescripciones, por ejemplo, algunas estaban incompletas, o tenían justificación clínica debidamente documentada.



Lo que para el ente, facilita el desvío del medicamento hacia fines distintos a los terapeuticos.



La auditoría interna destacó las acciones institucionales para la gestión de los riesgos como guías de monitoreo; capacitaciones y socialización de normativa, gestión de stocks y devoluciones, supervisión y control en servicios clínicos.

