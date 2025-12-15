Funcionario de JPS con 20 años de cantar lotería: “Queremos que quede repartido entre todo Costa Rica”

Este domingo 14 de diciembre se realiza el sorteo del Gordo Navideño de la Junta de Protección Social (JPS), un evento que, según funcionarios de la institución, representa un momento esperado por todo el país.



Miguel García Vargas, funcionario de la JPS con 32 años de labor y 20 años de experiencia como cantor de lotería, señaló que el Gordo Navideño simboliza el cierre del año de trabajo en la institución. Indicó que para él este sorteo es “como la fiesta para toda Costa Rica” y que lo percibe como un reconocimiento al esfuerzo realizado durante todo el año.

"Al momento de anunciar el Premio Mayor, se experimentan nervios, aunque asociados a la alegría. El objetivo principal es que el premio quede distribuido entre la mayor cantidad de personas en todo Costa Rica.

"La verdad mantener la compostura durante el sorteo no es sencillo, especialmente cuando se canta el premio mayor, por lo que se procura anunciarlo con fuerza y entusiasmo", dijo García.

El sorteo del Gordo Navideño se llevará a cabo este domingo 14 de diciembre a partir de las 7:30 p.m. El premio mayor es de ₡8.000 millones, distribuidos en cinco emisiones de ₡1.600 millones cada una.