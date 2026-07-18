Funcionaria que redactó reglamento de espectáculos públicos renuncia a la Municipalidad de San José

La funcionaria que estuvo a cargo de la elaboración del polémico Reglamento de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de San José presentó este jueves su renuncia al cargo.

La información fue confirmada a Telenoticias por el alcalde de San José, Diego Miranda, quien, al mismo tiempo, descartó que la decisión de la funcionaria estuviera relacionada con la controversia generada por el reglamento.

Además, el jerarca rechazó que él le hubiera solicitado la renuncia a la funcionaria, quien se desempeñaba como gerente de Gestión Municipal y Desarrollo Urbano del municipio.

El reglamento proponía limitar los horarios de la música en vivo, el karaoke y otras actividades de entretenimiento en San José. Sin embargo, la normativa quedó sin efecto desde el pasado martes, luego de que el Concejo Municipal de San José aprobara por unanimidad un recurso interno de revisión contra el acuerdo adoptado el 7 de julio.

La propuesta había generado una fuerte discusión por el impacto que tendría sobre las actividades comerciales y de entretenimiento en la capital.



