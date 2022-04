"Fui adoptado hace 46 años y ahora quiero encontrar a mi familia biológica"

Luis Gerardo Baltodano Faerron fue adoptado justo después de su nacimiento y nunca llegó a conocer a su familia biológica.

Hoy, 46 años después de ese momento, tiene el deseo de acercarse o al menos saber quiénes son sus padres, algo que ha intentado por medio de las redes sociales: ahí dio detalles sobre su historia, que ha sido compartida por cientos de usuarios interesados en ayudar.

Teletica.com conversó con el vecino de Liberia, quien habló ampliamente sobre su familia de crianza y la búsqueda que decidió emprender.

"Ellos no podían tener hijos y contactaron a los que hoy son mis padrinos, en San José, y ellos se encargaron de todo", dijo.

Baltodano Faerron con un año de edad.



Sus padrinos conversaron con otra persona que tenía contactos en el Hospital San Juan de Dios y, el 4 de setiembre de 1975, sus papás de crianza, María de los Ángeles Faerron y Gerardo Baltodano, conocidos como doña Pini y don Lalo, lo recogieron en la entrada del centro médico.

Sus padrinos Melva Ruiz y Ovidio Soto.

Ese mismo día lo inscribieron ante el Registro Civil: esa es la fecha de "nacimiento" que aparece en la cédula de identidad. Sin embargo, es posible que no sea real.

"A mí me entregaron un día antes en el San Juan de Dios, o sea, 3 de setiembre. Entonces, debo haber nacido entre el 2 y 3 de setiembre, y el 4 de setiembre me entregaron a mis papás de crianza", contó.

Desde ese día es vecino de Liberia, donde tiene una vida con su esposa e hijos. Además, es profesor de Informática del Ministerio de Educación Pública (MEP).

A pesar de que sus papás de crianza le contaron la verdad cuando tenía unos seis años, la duda nació hasta hace poco tiempo.

"Hace como cuatro años me entró la espinita, porque una amiga de Liberia buscó a su familia y la logró encontrar, entonces yo decidí buscar a la mía. No he podido dar con quiénes son porque falta información", dijo a este medio.

Su mamá de crianza, Pini, su papá Lalo y Luis Gerardo.





En varias oportunidades asegura que mandó algunos correos al hospital, donde le indicaron que le ayudarían, pero no fue así.



Su madre de crianza falleció hace casi 30 años, por lo que nunca pudo conversar con ella sobre este tema. También intentó hablar con su madrina, pero algunas veces dice que no sabe y otras que no le quiere decir la verdad.

"En varias oportunidades, le pedí a mi madrina que me dijera y me decía que no. Una vez sí me dijo que era algo muy feo y, por eso, no me podía decir. Pero yo le dije que no importaba, y siempre me negó la información", añadió.

Baltodano y esposa, Kember Mora.





Luis Gerardo asegura estar eternamente agradecido con sus padres de adopción, el amor que le dieron fue infinito, pero también quiere conocer de sus parientes por sangre.

"Yo le pido a las personas que compartan la publicación porque realmente yo quiero conocer a mi familia, independientemente de si fue algo feo o no, a mí no me importa, yo quiero conocerlos. Me gustaría saber si tengo hermanos, si tengo más familia".

¿Qué le diría a sus padres biológicos si leen esto?

"Yo no guardo ningún rencor. Si ellos logran ver esto quiero que sepan que haya sido lo que haya sido, si ellos no me pudieron tener por su situación económica, algún problema emocional o lo que sea, que estén tranquilos. Si están vivos sería un placer conocerlos y comenzar de nuevo", concluyó.

Si usted tiene información que le pueda ayudar a Baltodano, puede hacerla llegar a los números 7080-2693 y 7080-2649.