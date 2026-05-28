Fuga de agua provoca caos vial en salida de Heredia hacia La Uruca

Una fuga de agua provoca un importante caos vial la mañana de este jueves en las inmediaciones del puente Yolanda Oreamuno Unger, sobre el río Virilla, en la salida de Heredia hacia La Uruca.



El problema ocurrió por la ruptura de un tubo madre ubicado a un costado de la vía que comunica La Valencia con La Uruca. La situación generó largas filas de vehículos y complicó el paso de conductores, motociclistas y transporte pesado.



La afectación se presenta en el sentido Heredia hacia La Uruca. Oficiales de la Policía de Tránsito regulan el paso vehicular en la zona (ver video adjunto en la portada).



La gran cantidad de agua sobre la carretera obligó a muchos conductores a reducir la velocidad. En el sitio también hay presencia de arena y piedras, condición que aumenta el riesgo de derrapes y accidentes.



El tránsito se mantiene lento desde primeras horas de la mañana. La presa se extiende varios kilómetros y afecta a cientos de conductores que se dirigen hacia San José.



Al momento de publicación de esta nota, en el sitio no hay funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para iniciar las reparaciones.



Las autoridades no descartan un cierre total de la vía para realizar los trabajos. Esa medida podría aumentar las complicaciones viales en otros sectores como la carretera General Cañas.



La situación ocurre en medio de una mañana complicada para el tránsito nacional, debido a otros incidentes reportados en rutas hacia el Pacífico.

