Fuerza Pública busca permiso para gestionar sus propias órdenes de allanamiento

El Ministerio de Seguridad Pública busca la forma de gestionar sus propias órdenes de allanamiento para poder intervenir fiestas y otros eventos ilegales en medio de las restricciones sanitarias por el COVID-19.



La posibilidad se discute luego de que, el fin de semana anterior, un juez de Alajuela rechazó otorgar esa posibilidad a las autoridades para intervenir una fiesta en el sector de Fraijanes, donde se reportaron más de 200 personas aglomeradas.

El argumento del juez fue que la violación de medidas sanitarias es un delito, por lo tanto, debe ser el Ministerio Público el que solicite dicha orden, pero en ese caso en particular lo realizó el Ministerio de Salud.

Daniel Calderón, director general de la Fuerza Pública, aseguró que ante esta problemática, desde esta semana, el departamento legal del ministerio ha mantenido reuniones con Salud y las autoridades judiciales para valorar si, en medio del estado de emergencia actual, se permite que sean ellos mismos quienes emitan esas órdenes.

“Es un asunto que esperamos se resuelva esta misma semana previo a lo que viene, que es un fin de semana largo y no queremos estar de nuevo con este impedimento, sino que ya tengamos claro cuál será el procedimiento a seguir, tener el acompañamiento judicial y que si no se otorga el allanamiento sea por otras razones y no por un problema de procedimiento”, aseguró el comisario.