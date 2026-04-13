Fuertes vientos y lluvias dispersas marcarán inicio de semana en el país

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que el inicio de semana estará acompañado por fuertes vientos y lluvias dispersas en varias regiones del país.

En las últimas horas se han registrado ráfagas de entre 40 y 80 kilómetros por hora en zonas como el Pacífico Norte y el Valle Central, condiciones que se mantendrán durante los próximos días, aunque con menor intensidad que las experimentadas el fin de semana.

En el Caribe, la Zona Norte y algunos sectores del Valle Central continuarán las precipitaciones, mientras que en el Pacífico se esperan mañanas con abundante nubosidad.

Las autoridades recomiendan precaución en carretera y atención a posibles afectaciones por caída de ramas, objetos sueltos y variaciones en el clima.