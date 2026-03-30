Fuertes vientos serán una constante en este inicio de semana
Este es el pronóstico del tiempo para la Semana Mayor.
Para el inicio de la Semana Mayor, tenga presente que los fuertes vientos serán una constante.
Esas condiciones se mantendrán al menos durante el lunes y martes.
Desde el Instituto Meterológico Nacional (IMN), nos amplian las condiciones del tiempo para las próximas horas.
“Esta Semana Santa vamos a tener condiciones cambientes en nuestro país: por un lado, vamos a iniciar durante lunes y martes con condiciones ventosas por el tránsito de sistemas de alta presión por el norte del mar Caribe, con ráfagas importantes en Guanacaste y el Valle Central.
“Nubosidad mayormente acumulada sobre la provincia de Limón y sobre la Zona Norte como en el sector de Cartago, con algunas lluvias que se dan sobre todo durante los periodos de la madrugada, noche y primeras horas de la mañana. En el resto del país la cobertura de nubes es bastante poca”, precisó el IMN.