Fuertes vientos mantienen a clientes sin servicio de celular

Los fuertes vientos que afectan al país han provocado interrupciones en los servicios de telecomunicaciones, dejando a varios clientes sin telefonía móvil en distintas zonas.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) informó que aún quedan casos pendientes de resolución en comunidades como Nosara, en Nicoya, así como en Las Juntas y Colorado, en Abangares.

La entidad señaló que la mejoría en las condiciones del tiempo ha incidido en la disminución de los reportes por averías tanto en electricidad como en telecomunicaciones.

Por otra parte, el servicio eléctrico ya fue restablecido en Limonal. Además, 769 clientes del cantón central de Limón sufrieron un corte de electricidad durante la mañana del miércoles, pero la situación fue atendida y solucionada por el ICE.