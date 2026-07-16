Fuertes lluvias inundan comunidades de Limón y mantienen en alerta a las autoridades

Las fuertes lluvias registradas entre la madrugada y la mañana de este jueves provocaron inundaciones en varias comunidades del cantón central de Limón. Las autoridades mantienen labores de inspección y limpieza de alcantarillas.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica más precipitaciones para las próximas horas.



Las inundaciones afectaron el centro de Limón, La Colina, Villa del Mar 1 y Pueblo Nuevo. La Municipalidad de Limón informó que realiza inspecciones técnicas para evaluar los daños y atender los puntos más afectados (ver video adjunto en la portada).



La alcaldesa de Limón, Ana Matarrita McCalla, explicó que las lluvias provocaron la saturación del sistema de alcantarillado. Indicó que la limpieza de tragantes y alcantarillas forma parte de un plan de atención que inició tras el paso de la onda tropical n.º 19.



La funcionaria señaló que los trabajos continúan con el objetivo de descongestionar el sistema de drenaje y reducir el impacto de futuras inundaciones. También confirmó que el Comité Municipal de Emergencias permanece activo.



Durante la tarde, las calles del casco central dejaron de estar inundadas; sin embargo, la lluvia volvió a presentarse en la zona, lo que mantiene la preocupación de las autoridades ante una posible nueva saturación del sistema pluvial.



El Instituto Meteorológico Nacional informó que los vientos alisios continúan acelerados sobre la cuenca del Caribe. Esta condición favorece el ingreso de humedad y la formación de aguaceros con tormenta eléctrica.



La estación meteorológica del Aeropuerto de Limón acumuló 118 milímetros de lluvia en las últimas seis horas. Además, el IMN reportó vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora en el Valle Central y las partes bajas del Pacífico Norte. En las zonas montañosas se registraron ráfagas de entre 60 y 80 kilómetros por hora. La estación de La Cruz, en Guanacaste, alcanzó un máximo de 88 kilómetros por hora.



El pronóstico para la tarde mantiene la probabilidad de lluvias dispersas en el Caribe. También prevé aguaceros con tormenta eléctrica en sectores montañosos del Caribe Norte, Caribe Sur y la Zona Norte.



La Comisión Nacional de Emergencias pidió a la población mantener la precaución. Las autoridades recomendaron permanecer atentas a los reportes oficiales y evitar zonas propensas a inundaciones mientras persistan las condiciones lluviosas.



