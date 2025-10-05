Fuertes lluvias del sábado dejan múltiples regiones inundadas en el país

Las intensas lluvias de este sábado causaron múltiples incidentes en distintos puntos del país, incluyendo inundaciones, deslizamientos y cierres de carreteras. En Cartago, la ruta paralela al nuevo paso a desnivel de La Lima quedó completamente anegada tras los aguaceros de la tarde, complicando el tránsito vehicular en la zona. (Ver nota adjunta de Telenoticias)

En Guanacaste, la situación también fue crítica. En Mansión de Nicoya y en la carretera que comunica ese cantón con Santa Cruz, la saturación del alcantarillado provocó el desbordamiento del agua sobre la vía.

Debido a las afectaciones, en el sector de Paraíso de Santa Cruz se mantiene habilitado un albergue donde permanecen 14 personas: ocho mujeres, seis hombres, seis niños y dos adultos mayores.

Según las autoridades locales, este albergue fue abierto ante la persistencia de condiciones meteorológicas adversas asociadas a la zona de convergencia intertropical y a la llegada de la onda tropical número 35, la cual continúa generando abundante nubosidad y lluvias intensas en gran parte del territorio nacional.

El Comité Municipal de Emergencias de Pérez Zeledón también reportó complicaciones. Como medida preventiva, se cerró la carretera Interamericana Sur, en el sector conocido como "La S "del Cerro de la Muerte, por riesgo de deslizamientos y caída de material. Además, las lluvias provocaron la crecida del río El Brujo, en ese mismo cantón generaleño.

Las autoridades del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtieron que las lluvias continuarán durante la tarde y noche de este domingo, especialmente en las zonas montañosas del país. Se recomienda a los conductores extremar precauciones y evitar transitar por rutas afectadas o con riesgo de derrumbes.