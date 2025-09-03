Fuertes aguaceros sorprendieron con ráfagas de viento y caída de granizo

Este martes por la tarde, intensos aguaceros acompañados de ráfagas de viento, tormenta eléctrica y caída de granizo sorprendieron a los costarricenses en distintas zonas del país.

Uno de los puntos más afectados fue Coto Brus, donde se reportó la caída de árboles y un aumento en la preocupación de los pobladores. Además, habitantes de esta región puntarenense informaron sobre la presencia de granizo en varios sectores.

Las condiciones climáticas también se replicaron hacia el occidente del Valle Central y en San José, con fuertes vientos y lluvias intensas.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), estos fenómenos son comunes durante la época lluviosa y se deben a las altas temperaturas matutinas, así como al posicionamiento de la Zona de Convergencia Intertropical.

Los expertos registraron acumulados de entre 15 y 25 milímetros en varias regiones, mientras que en la zona sur se alcanzaron montos de hasta 50 milímetros.

Las precipitaciones continuarán durante el resto de la semana. Se esperan lluvias matutinas en las zonas costeras, acompañadas de nubosidad, y aguaceros vespertinos con tormenta eléctrica en el Pacífico y el Valle Central.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó que la alerta por lluvias disminuyó a verde para todo el territorio nacional.