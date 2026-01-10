Fuego se extiende a dos viviendas en urbanización de Heredia

La intervención oportuna de los bomberos permitió controlar el fuego que afectó este sábado a dos viviendas de la urbanización Dulce Nombre de Jesús, en Ulloa de Heredia.

Según información de la Central de Bomberos, la emergencia se registró a las 12:53 p. m., y se despacharon cinco unidades para atender la situación.

Al llegar a la escena, los bomberos lograron controlar las llamas. Ambas casas son de dos niveles, con aproximadamente 200 metros cuadrados cada una, y el fuego se concentró en el segundo piso.

No se reportaron personas heridas ni traslados por esta emergencia.

Por el momento, las autoridades no han informado la causa del incendio.

​