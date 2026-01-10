EN VIVO
Clock

de HS

Nacional

Fuego se extiende a dos viviendas en urbanización de Heredia

La emergencia se registró alrededor de las 12:53 p. m. de este sábado.

Archivo | Teletica.com
Archivo | Teletica.com
Por Mariela Montero Salazar 10 de enero de 2026, 13:41 PM

La intervención oportuna de los bomberos permitió controlar el fuego que afectó este sábado a dos viviendas de la urbanización Dulce Nombre de Jesús, en Ulloa de Heredia.

Según información de la Central de Bomberos, la emergencia se registró a las 12:53 p. m., y se despacharon cinco unidades para atender la situación.

Al llegar a la escena, los bomberos lograron controlar las llamas. Ambas casas son de dos niveles, con aproximadamente 200 metros cuadrados cada una, y el fuego se concentró en el segundo piso.

No se reportaron personas heridas ni traslados por esta emergencia.

Por el momento, las autoridades no han informado la causa del incendio.

YouTubeTeleticacom

Tags
    Más notas