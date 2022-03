“Fue un milagro”: tico que logró salir de Ucrania con su familia narra lo vivido

Samuel Vindas, un costarricense que residía en Ucrania, contó a Telenoticias cómo él y su esposa lograron salir, de milagro, de Ucrania tras la invasión rusa.



Todo inició el 24 de febrero anterior, cuando recibieron una llamada que cambiaría su vida.

“Fue un jueves, me acuerdo, nosotros estábamos durmiendo, eran como las cinco de la mañana y mi esposa recibió una llamada. Yo no sabía lo que estaba pasando porque estaba dormido, pero esa llamada era de mi suegra que, entre lágrimas, estaba pidiéndonos que saliéramos de Ucrania. ‘Salgan de Ucrania, la invasión y la guerra comenzó’, era lo que nos decía. Mi esposa lloraba y yo, en mi pobre ruso, no lograba comprender mucho hasta que ella me explicó. Yo estaba muy nervioso, pero empezamos a empacar y fuimos a buscar comida”, narró.