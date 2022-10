¿Fue mano o gol? Esto dicen dos analistas arbitrales tras polémica acción en la final

Por José Fernando Araya | 30 de octubre de 2022, 18:07 PM

Al minuto 25 de la gran final entre Saprissa y Herediano se dio la jugada más polémica de la primera mitad.

Orlando Sinclair mandó una pelota al palo y en un contrarremate el balón dio al cuerpo y parte de la mano a Ariel Soto.

De inmediato el estadio Ricardo Saprissa se encendió. Unos pidieron penal y otros gol, pues aseguraban que Soto despejó la pelota dentro del arco.

Sin embargo, el árbitro principal Ricardo Montero no pitó ninguna acción.

Teletica.com consultó a dos analistas arbitrales y ambos coinciden en que penal no hubo, pero no están tan claros en que la pelota estaba dentro del arco.

“Penal no hay, la mano es accidental, pero el balón si traspasa la línea, tuvo que haber dado la anotación en este caso”, mencionó Ramón Luis Méndez, analista de Teletica Deportes.

Por su parte, el exárbitro Orlando Portocarrero, asegura que la jugada es muy difícil y rápida para el árbitro principal.

“No es penal, porque el jugador lleva el balón con movimiento biomecánico normal, pero no todo balón a la mano es penal, pues el jugador no agranda su cuerpo y su mano no ocupa un lugar en el espacio.

“Además, a mí criterio no ingresa, entonces es una acción bastante gris, sí es polémica y es muy difícil, en caso de duda se da el beneficio al árbitro, pero es una 50-50 y bastante gris y comprometedora”, mencionó.

Saprissa y Herediano empatan de momento 0-0 en el primer partido de la final en el Ricardo Saprissa.