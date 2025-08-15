"Fue directo al cuello, pero gracias a Dios no lo logró", dice madre de niña atacada por perro en Siquirres

En Limón, una menor de 9 años fue atacada por un perro de raza American Stafford.

Según familiares, la niña, junto a la niñera y otra menor, se dirigían a una pulpería cuando el perro salió de repente de una propiedad y las atacó. La otra menor logró ponerse a salvo, pero el animal alcanzó a la niña de 9 años.

La menor fue trasladada de inmediato a un centro médico, donde recibió atención por varias heridas, algunas de las cuales requirieron hasta 17 puntos de sutura.

“Iban para la pulpería cuando de repente salió un perro American Stafford de una propiedad y trató de atacarlas. Mi hija le dijo a la otra niña que no se moviera para que no las atacara, pero el perro igual la atacó. El perro fue directo al cuello, pero gracias a Dios no lo logró; de lo contrario, la historia habría sido otra”, relató a Telenoticias Priscila Brenes, madre de la menor.

El abogado de la familia, Manuel Rojas, confirmó que ya se interpuso la denuncia y que esperan acciones de las autoridades. “Es un caso que debe tomarse en serio, considerando todo el daño físico y psicológico que se ha causado a esta niña”, afirmó.

En casos como este, los dueños de los perros se exponen a sanciones legales, que incluso podrían incluir prisión.

Según datos de las autoridades, en lo que va del año 282 personas han sido atacadas por perros en el país.

El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) recordó que, si se sacan mascotas a la vía pública, estas deben recibir un trato adecuado, ya que son responsabilidad de sus dueños.

