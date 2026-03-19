Fronteras del país estrenan escáneres móviles para frenar tráfico de drogas en exportaciones

Los puestos fronterizos de Peñas Blancas y Paso Canoas cuentan desde este miércoles con nuevos escáneres móviles, destinados a reforzar la seguridad y evitar el tráfico de drogas en las exportaciones costarricenses.

Uno de los equipos fue presentado en Peñas Blancas por parte del Gobierno. Se trata de un remolque con sensores capaces de visualizar la totalidad del vehículo y su carga. Los escáneres, valorados en dos millones y medio de dólares, fueron donados por Estados Unidos.

Con esta incorporación, ahora habrá escáneres en APM Terminals, en el puerto Gastón Kogan de Limón, en Peñas Blancas, en Paso Canoas y en Caldera.

Según datos de la Presidencia, desde 2023 se han decomisado poco más de 21 toneladas de narcóticos, lo que evidencia la magnitud del problema y la necesidad de fortalecer los controles en las fronteras y puertos del país.