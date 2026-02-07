Frente frío intensifica su impacto en Costa Rica: se prevén temperaturas aún más bajas

El empuje frío número 14 azota con fuerza gran parte del país, dejando lluvias, inundaciones, fuertes vientos y temperaturas mínimas en distintas regiones.

Lluvias e inundaciones

En el cantón de Matina, Limón, las precipitaciones provocaron ríos crecidos y anegamientos en la entrada principal del cantón.



En Talamanca, 23 personas tuvieron que ser evacuadas tras el desbordamiento del río Sixaola.

Vientos fuertes

El fenómeno también generó ráfagas intensas que ocasionaron caída de árboles:

En la Ruta 126 , que comunica Vara Blanca con Sarapiquí, se reportó paso regulado.

En Cahuita, varias caídas de árboles afectaron el suministro eléctrico.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), las ráfagas alcanzaron:

La Cruz de Guanacaste: 91,7 km/h

Cerro de la Muerte: 69,2 km/h

Aeropuerto de Limón: 66,9 km/h

Volcán Irazú: 66,1 km/h

Cañas, Guanacaste: 58,5 km/h

Temperaturas mínimas

El empuje frío también provocó un marcado descenso en las temperaturas:

Volcán Irazú: 3,6 °C

Volcán Turrialba: 3,8 °C

Cerro de la Muerte: 4,4 °C

Patio de Agua, Coronado: 10,7 °C

Pronóstico

El país continuará sintiendo la influencia de este empuje frío al menos hasta el próximo domingo, según el IMN.