Frente Amplio presenta contrapropuesta al plan de minería a cielo abierto en Crucitas

El Frente Amplio (FA) presentó una contrapropuesta al proyecto que busca permitir la minería a cielo abierto en Crucitas, con el objetivo de frenar el daño ambiental y combatir la minería ilegal en la zona.

El nuevo texto sustitutivo recoge una serie de cambios enfocados en la no extracción de oro, y plantea alternativas de exploración académica y turística para la región.

La iniciativa fue presentada apenas un día después de la reunión entre los frenteamplistas y la presidenta electa Laura Fernández, en la que se discutieron proyectos de interés nacional.

El FA busca que este proyecto de ley no sea desechado por el próximo gobierno y que avance en paralelo a la propuesta oficialista que sí contempla la extracción a cielo abierto.

Actualmente, la propuesta se encuentra en la Comisión de Alajuela, y dependerá de la voluntad de los diputados para que pueda progresar en el Congreso.