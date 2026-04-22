Frente Amplio presenta contrapropuesta al plan de minería a cielo abierto en Crucitas
El nuevo texto sustitutivo recoge una serie de cambios enfocados en la no extracción de oro.
El Frente Amplio (FA) presentó una contrapropuesta al proyecto que busca permitir la minería a cielo abierto en Crucitas, con el objetivo de frenar el daño ambiental y combatir la minería ilegal en la zona.
El nuevo texto sustitutivo recoge una serie de cambios enfocados en la no extracción de oro, y plantea alternativas de exploración académica y turística para la región.
La iniciativa fue presentada apenas un día después de la reunión entre los frenteamplistas y la presidenta electa Laura Fernández, en la que se discutieron proyectos de interés nacional.
El FA busca que este proyecto de ley no sea desechado por el próximo gobierno y que avance en paralelo a la propuesta oficialista que sí contempla la extracción a cielo abierto.
Actualmente, la propuesta se encuentra en la Comisión de Alajuela, y dependerá de la voluntad de los diputados para que pueda progresar en el Congreso.