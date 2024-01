Freddy Góndola no se conectó a audiencia por supuesto insulto de Mariano Torres

Si bien es cierto, ambos jugadores debían rendir testimonio ante el Tribunal Disciplinario, el panameño no se conectó.

“Hicimos todo el esfuerzo por contactarlo y no respondió", añadió, al tiempo de explicar que el tribunal no dio a lugar la solicitud de suspender el procedimiento.

“El perito de nosotros fue muy claro, muy puntual y muy certero. Don Alvaro Ramos no es un perito judicial, ni acreditado”, indicó González.

"No me puede decir 'negro mono'”, denunció Góndola, públicamente.

Declaración que fue desmentida por el propio Torres, quien dijo: “Yo lo único que quería decir era eso, que yo no soy ningún racista, ni seré racista. Que no dije ninguna palabra de las que se están diciendo. Quería aclarar eso... Con tranquilidad porque sé muy bien lo que soy como persona y sé muy bien lo que hago y lo que digo. Lo vuelvo a repetir, no soy racista, ni seré racista”.