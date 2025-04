Francini y Dereck: dos talentos de ‘Mi cuento fantástico’ que brillan en reserva Boruca

Entre montañas, envuelto en neblina y bañado por el río Térraba, existe un rincón de Costa Rica donde las raíces indígenas siguen firmes en la tierra. Aquí, en la Reserva Indígena Boruca, la vida sigue su propio ritmo, marcado por el trabajo, la tradición y la conexión con la naturaleza.



Pero esta no es solo la historia de quienes resguardan la cultura: es también la historia de una nueva generación que, desde estos cerros, ha logrado brillar más allá de sus fronteras.



En la pequeña escuela unidocente El Alto de Las Moras, dos primos convirtieron sus vivencias en literatura y destacaron como ganadores en Mi cuento fantástico 2024, un concurso impulsado por la Asociación Amigos del Aprendizaje (ADA).



Francini escribió Un nuevo hogar, la historia de un pajarito que deja la ciudad para empezar de cero en las montañas. Dereck nos cuenta, en El poder de la amistad, el desafío de un niño que, al cambiar de escuela, enfrenta la soledad… hasta que algo inesperado sucede (ver nota completa en el video adjunto).



La imaginación de estos niños no es casualidad. En estas montañas, donde los caminos son largos y la señal de Internet es escasa, los cuentos no solo se leen, se viven.

‘Mi cuento fantástico’ regresa en su edición 2025. No se pierda todos los detalles en el lanzamiento oficial, este jueves a las 11 a. m. por las redes sociales de Teletica.com y ADA.