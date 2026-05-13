Fotos: OIJ decomisa documentos en el Hospital Calderón Guardia

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza diligencias, este miércoles, en las oficinas administrativas del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, en San José.

Así lo constató un equipo de Telenoticias en el sitio (ver imágenes adjuntas en la portada).

Las acciones iniciaron a eso de las 10 a. m. Varios agentes ingresaron al centro médico y decomisaron cajas llenas de documentos.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó la presencia de las autoridades en el centro hospitalario y en el Componente de Innovación y Salud Digital (CISADI), "relacionadas con una investigación en curso".

“La institución mantiene plena disposición de colaboración con las autoridades competentes y facilitará la información requerida dentro del marco legal correspondiente”, indicó la entidad.

Además, la CCSS aseguró que los servicios continúan operando con normalidad y sin afectación en la atención de los usuarios.

“Por tratarse de una investigación judicial en desarrollo, la CCSS será respetuosa del debido proceso y de las diligencias que realizan las autoridades. Se informará oportunamente lo que corresponda”, agregó la institución.

De momento, se desconoce la causa de las diligencias y los presuntos delitos que se investigan.

Este medio consultó al OIJ y la Fiscalía; sin embargo, al cierre de esta publicación no hay respuesta.

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