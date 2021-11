Foro latinoamericano atrae inversión de impacto para la región

El Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto CA&C, organizado por Alterna, busca poner la mirada de las inversiones de impacto sobre el enorme potencial transformativo que representan las empresas y emprendimientos de Centroamérica y El Caribe. Año con año el evento ha crecido, logrando reunir a más de 700 personas emprendedoras, junto a más de 100 fondos de inversión en su última edición.

“Esperamos propiciar una simbiosis positiva entre personas, empresas, inversionistas y otros actores del ecosistema de emprendimiento e inversión de impacto y fuera de él, provenientes de diversas esferas y contextos”, comentó Daniel Buchbinder, CEO de Alterna.

Este año, en su versión 100% digital, el evento espera ampliar su alcance a más países de Europa y Latinoamérica. Del próximo 16 al 19 de noviembre, las personas emprendedoras de toda la región podrán participar de sesiones de conexión con inversionistas (previamente acordadas según perfiles), salas de networking y mesas de diálogos.

Lea también Internacional Crisis climática da un nuevo impulso a la energía nuclear en la COP26

Según explica la organización, en esta edición cambian las reglas del juego con el Reverse Pitch, formato en donde será el turno de los fondos de inversión e inversionistas realizar un Elevator Pitch y contarán con tres minutos para presentar su fondo y mostrarse ante los emprendimientos.

En cuanto a las conferencias maestras, contará con la participación de expertos del sector como Kieron Boyle, director ejecutivo de Guy's and St Thomas (fundación pionera en nuevas formas de abordar las desigualdades en salud urbana) y Maximilian Martin, autor de “Building the Impact Economy - Our Future, Yea or Nay”.

El BID LAB presentará las oportunidades y desafíos para invertir en Centroamérica y, la plataforma de análisis de datos basada en blockchain, Alice (UK) presentará sobre el rediseño del sector de impacto para el siglo del blockchain.

El FLII CA&C capitaliza y fortalece el ecosistema y atrae el creciente mercado de inversión de impacto que provee capital para contribuir a resolver los retos y aportar al desarrollo de Centroamérica y el Caribe.

En el mundo, 715 mil millones de dólares son destinados a la inversión de impacto; y únicamente 82 millones llegan a Centroamérica (según Reportes de ANDE 2018-2019 y GIIN 2020). Estas inversiones, además de generar un retorno financiero, generan un importante impacto social o ambiental positivo y medible.

Si desea participar este 16 al 19 de noviembre de 2021 en FLII CA&C, el costo de entrada es de US$15, ingresando al enlace de Registro: https://www.ticketopolis.com/fliicentroamericayelcaribe/tickets.aspx?iframe=1. Para mayor información visita el sitio: www.inversiondeimpacto-ca-org.